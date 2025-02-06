فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 16:10

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

منذ 37 mins 6 February، 2025
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