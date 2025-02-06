وزيرة التنمية الدولية البريطانية: سنعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة الى بلدان اخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 14:38

وزيرة التنمية الدولية البريطانية: سنعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة الى بلدان اخرى

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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