العاصفة “أسيل” تنحسر تدريجيًا بعد الظهر مع بقاء التقلبات الجوية والبرودة الشديدة حتى صباح السبت

توقّعت دائرة التقديرات الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة، وثلوج على ارتفاع 900 متر شمالًا، يتخلّلها انفراجات واسعة خلال النهار. وتنشط الرياح أحيانًا، مع استمرار التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من ارتفاع 900 متر، وذلك خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير العاصفة “أسيل” (ACIL) المصحوبة بكتل هوائية باردة، والتي تحمل معها أمطارًا غزيرة أحيانًا، ورياحًا قوية، وانخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، إضافة إلى تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر، خاصة شمال البلاد. ومن المتوقع أن يبدأ تأثيرها بالانحسار تدريجيًا بعد ظهر اليوم، مع بقاء التقلبات الجوية والبرودة الشديدة، لا سيّما في المناطق الجبلية والداخلية حتى صباح السبت، حيث يستقر الطقس نسبيًا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يتحوّل الطقس مجددًا إلى ماطر اعتبارًا من بعد ظهر الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة في بيروت، وبين 8 و19 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة في زحلة.

تحذير:

من تراكم الثلوج على الطرق الجبلية يوم الخميس.

من تشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية يومي الجمعة والسبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مصحوبة بحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، خاصة في المناطق الشمالية، حيث تصل سرعتها إلى نحو 70 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر. تخفّ حدة الأمطار والثلوج اعتبارًا من المساء، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيًا، مع بقاء الأجواء الباردة، حيث يتشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من ارتفاع 800 متر، لذا يُنصح بالحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة:

غائم جزئيًا من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة، وثلوج على ارتفاع 900 متر شمالًا، يتخلّلها انفراجات واسعة خلال النهار. تنشط الرياح أحيانًا، ويستمر التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من ارتفاع 900 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

السبت:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يبقى الحذر من خطر تكوّن الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الجبلية والداخلية، اعتبارًا من ارتفاع 1000 متر.

الأحد:

غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة. يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر، ويتحول الطقس إلى غائم، مع أمطار متفرقة تشتدّ أحيانًا، مصحوبة بحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

على الساحل: بين 9 و14 درجة .

بين . فوق الجبال: بين 2 و4 درجات .

بين . في الداخل: بين 1 و5 درجات.

عناصر الطقس الأخرى:

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 20 و50 كم/س .

غربية إلى شمالية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين . الانقشاع: متوسط إلى سيئ أحيانًا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

متوسط إلى سيئ أحيانًا بسبب الضباب وغزارة الأمطار. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85% .

بين . حال البحر: مائج (ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار ).

مائج (ارتفاع الموج بين ). حرارة سطح الماء: 19 درجة .

. الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام