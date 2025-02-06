رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: يجب ألا يكون هناك تطهير عرقي في غزة و”حل الدولتين” وحده المناسب لتحقيق السلام الدائم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 03:52

رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: يجب ألا يكون هناك تطهير عرقي في غزة و”حل الدولتين” وحده المناسب لتحقيق السلام الدائم

منذ 29 mins 6 February، 2025
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