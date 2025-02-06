وزير الحرب الأمريكي لفوكس نيوز: مسألة نشر قوات أمريكية في غزة لا يزال أمامها طريق طويل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 03:52

وزير الحرب الأمريكي لفوكس نيوز: مسألة نشر قوات أمريكية في غزة لا يزال أمامها طريق طويل

منذ 35 mins 6 February، 2025
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