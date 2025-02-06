وزيرة الخارجية الكندية: نعارض التهجير القسري للفلسطينيين ويمكن للجميع العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 03:52

وزيرة الخارجية الكندية: نعارض التهجير القسري للفلسطينيين ويمكن للجميع العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا

منذ 40 mins 6 February، 2025
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