وزيرة الخارجية الكندية: موقفنا تجاه غزة لم يتغير وملتزمون بالعمل لتحقيق حل الدولتين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 03:50

وزيرة الخارجية الكندية: موقفنا تجاه غزة لم يتغير وملتزمون بالعمل لتحقيق حل الدولتين

منذ 42 mins 6 February، 2025
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