الرئيس البرازيلي: لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب وأتساءل إن فكر أين سيعيش الفلسطينيون بأي بلد غير بلدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 02:20

الرئيس البرازيلي: لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب وأتساءل إن فكر أين سيعيش الفلسطينيون بأي بلد غير بلدهم

منذ 16 mins 6 February، 2025
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