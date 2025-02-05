وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعارض بشكل حازم أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 21:42

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعارض بشكل حازم أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي

منذ 25 mins 5 February، 2025
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