العاصفة الثلجية “أسيل” تضرب لبنان بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة

وصلت العاصفة الثلجية “أسيل” إلى لبنان، وهي الأولى من نوعها هذا العام، محملةً بأمطار غزيرة، ورياح قوية، وثلوج كثيفة على المرتفعات، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تحذيرات من الطقس العاصف والجليد

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير المنخفض الجوي العاصف القادم من البحر الأسود، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتشكل الجليد على الطرقات، ما يستدعي الحذر من الانزلاقات.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غائمًا مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وتهطل الأمطار بغزارة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة قد تصل سرعتها إلى 80 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر، وتساقط حبات البرد، وتشكل السيول على الطرق، وانجراف التربة. أما الثلوج، فتبدأ بالتساقط على ارتفاع 1600 متر خلال النهار، ليتدنى مستوى تساقطها ليلاً إلى 1100 متر.

وغمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة في الساعات الماضية أوتوستراد البداوي الدولي وحولت المسرب الغربي منه إلى بركة كبيرة غرقت فيها السيارات العابرة عليه في الإتجاهين، بعدما عجزت قنوات تصريف المياه عن استيعاب الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت بلا توقف منذ ساعات العصر، وتسببت المياه التي غمرت الأوتوستراد في تعطل عدد من السيارات وبازدحام كبير في حركة السير.

كما بدأ تساقط الثلوج في عكار، في القموعة فنيدق وفي اعالي جبال عكار العتيقة، وقد جهزت الجرافات والاليات لمواجهة العاصفة من قبل اتحادات البلديات والبلديات ومراكز الدفاع المدني.

توجيهات للوزير حمية

من جهته، أعطى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية توجيهاته إلى ورش متعهدي وزارة الأشغال بالبقاء على جهوزية تامة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات، مشيرًا إلى أن “ورش العمل متواصلة ومستمرة على مدار العام، وعلى جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، خلال وصول المنخفض الجوي “أسيل”.”

وتم توزيع الورش على جميع النقاط الحمراء، مع التأكيد على البقاء في أعلى درجات الجهوزية لمواجهة أي مستجد أو طارئ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية للحؤول دون وقوع أي حادث أو ضرر. كما شدد على “الالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، حفاظًا على السلامة المرورية.”

وطلب حمية من مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية، التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، البقاء على جهوزية تامة لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية ولمواجهة أي مستجدات طارئة. كما شدد على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، “اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية والوقائية اللازمة للحؤول دون وقوع أي حوادث محتملة.”

تفاصيل تأثير العاصفة خلال الأيام المقبلة

الخميس:

يكون الطقس غائمًا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ، وضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، بخاصة في المناطق الشمالية، حيث تصل سرعتها إلى نحو 50 كلم/س .

تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية ، على أن تتراجع حدتها تدريجيًا اعتبارًا من بعد الظهر، مع حدوث بعض الانفراجات الجوية. كما يتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من 800 متر خلال الليل، مما يستدعي الحذر الشديد من خطر الانزلاقات.

يكون الطقس غائمًا مع ، وضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، بخاصة في المناطق الشمالية، حيث تصل سرعتها إلى نحو . تتساقط الثلوج على ارتفاع ، على أن تتراجع حدتها تدريجيًا اعتبارًا من بعد الظهر، مع حدوث بعض الانفراجات الجوية. كما يتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من خلال الليل، مما يستدعي الحذر الشديد من خطر الانزلاقات. الجمعة:

يتحول الطقس إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات. تهطل أمطار خفيفة متقطعة، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1100 متر، على أن يستقر الطقس تدريجيًا اعتبارًا من المساء. يبقى خطر تكوّن الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على الطرق الجبلية والداخلية، بدءًا من ارتفاع 1000 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

الساحل: بين 11 و18 درجة مئوية

بين الجبال: بين 3 و11 درجة مئوية

بين الداخل: بين 4 و13 درجة مئوية

إجراءات وقائية مطلوبة

مع استمرار تأثير العاصفة، يُنصح السائقون بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق الجبلية، والامتناع عن التنقل في حال تشكل الجليد، كما يُفضل التأكد من تجهيز المركبات بالإطارات الشتوية والسلاسل المعدنية عند الضرورة.

المصدر: مواقع