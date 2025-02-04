مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 4-2-2025

بكلِّ عزيمةٍ واصرارٍ وبما تيسرَ من عُدةٍ وسلاح، ضربَ فدائيٌ فلسطينيٌ كلَّ امنِ الاحتلال، ووصلَ الى “تياسير” في غورِ الاردنِ بعزِّ الاستنفارِ الصهيونيّ وحشدِ القوات، فقتلَ ضابطاً وجندياً واصابَ ستةً آخرينَ بجروح، وثبّتَ آخرَ الكلام: لا امانَ للمحتلِ على ارضِ فلسطينَ ولو تجنّدت لدعمِه كلُّ الاساطيلِ والادارات..

رصاصاتٌ سُمِعَت اصداؤها في البيتِ الابيضِ الذي يُطلِقُ رئيسُه الرصاصَ على حلفائِه بكلِّ اتجاه، من حربِ الرسومِ الجمركيةِ معَ كندا والمكسيك الى الاتحادِ الاوروبي الذي دعا الى التوحدِ لمواجهةِ الخطرِ الذي يجسدُه دونالد ترامب.

حاكمٌ للبيتِ الابيضِ يجسدُ حقيقةَ البلطجةِ الاميركيةِ في العالم، ويستقبلُ خلالَ الساعاتِ المقبلةِ رئيسَ الوزراءِ الصهيونيَ بنيامين نتنياهو على طاولةِ الصفقات، وابرزُ الملفاتِ وقفُ اطلاقِ النارِ في غزة ولبنان، ومساراتُ الشرقِ الاوسطِ وما يُسمَى آفاقَ السلامِ وفقَ الرؤيةِ الصهيونيةِ الاميركيةِ القائمةِ على تهجيرِ الفلسطينيين من الضفةِ الغربيةِ وغزة، وابتزازِ دولِ المنطقةِ وسَوقِها الى التطبيعِ معَ الاحتلال ..

الحالُ اللبنانيةُ لا تختلفُ عن تلك الفلسطينيةِ بالوقوفِ عندَ الثوابتِ بالتمسكِ بالارضِ مهما غلت التضحيات، وعلى طريقِ التحريرِ مشى الجنوبيون خلفَ الجيشِ اللبنانيِّ الى بلدةِ الطيبة التي خرجَ منها المُحتلُّ مُخلّفاً آثارَ حقدِه دماراً وتنكيلاً بكلِّ مظاهرِ الحياة.. لكنَ ارادةَ الحياةِ ستعيدُ ما هُدّمَ اجملَ مما كان، وسيَخرجُ المحتلُّ من كاملِ الارضِ المحتلة، وما هي الا ايام..

في الايامِ الحكوميةِ مراوحةٌ باتت مؤذيةً بحسَبِ الحساباتِ الرئاسية، ومحاولاتٌ للحلحةِ معَ القوى المسيحيةِ والسُنيةِ بعدَ ارتفاعِ الامتعاضِ من المجالسِ المغلقةِ الى منابرِ الاعلام..

ومن منبرِ بعبدا كانَ الاعلانُ القطريُ عبرَ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الخارجيةِ محمد بن عبد الرحمان بوقوفِ الدوحةِ الى جانبِ لبنان، واَنها ستكونُ حاضرةً بملفِ اعادةِ الاعمار، مع التأكيدِ على ضرورةِ الانسحابِ الصهيوني من كاملِ الاراضي اللبنانية..

المصدر: قناة المنار