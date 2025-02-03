الرئيس عون: سنسعى لبقاء خريجي الجامعات في لبنان كي يتمكنوا من خدمة وطنهم

قال رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “سنسعى لضمان بقاء خريجي الجامعات في لبنان بدلا من الهجرة كي يتمكنوا من خدمة وطنهم والمساهمة في تطويره من خلال طاقاتهم في مختلف المجالات. وشدد على ان “أهم ثروة مستدامة في لبنان هي ثروته البشرية والفكرية لأنها لا تنضب وهي قادرة على الإنجاز على مستوى العالم وفي مختلف الحقول”.

وأكد عون خلال استقباله وفدا من جامعة البلمند الاثنين ان “الرهان يبقى على الحس الوطني لدى من سيكون في الحكومة العتيدة، كما على العمل من منطلق المصلحة الوطنية، والحكم سيكون على الأفعال والإنتاجية”. وتابع “رسالتنا هي في ان يعيش كل لبناني بكرامته في هذا الوطن، وأن لدينا فرصا كثيرة”، آملا “الا يدخلنا السياسيون في زواريبهم السياسية والمذهبية ولا في مصالحهم الشخصية”.

من جهة ثانية استقبل عون وفدا من الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وقال عون “انتصاراتكم جعلت من حضور لبنان على الساحة العالمية مصدر فخر وأنا ملتزم بدعمكم من أجل رفع مستوى الرياضة وحمايتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام