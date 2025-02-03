اللواء صفوي: مسار حزب الله في المنطقة هو نحو النصر

قال اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار والمساعد الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، إن مسار حزب الله في العراق ولبنان وسوريا هو باتجاه النصر.

وأشار اللواء صفوي، خلال مشاركته في مراسم احياء ذكرى ولادة الإمام الحسين (ع)، إلى الأحداث التي وقعت في المنطقة، وأكد أن الأمريكيين يظنون أنهم انتصروا في المنطقة، لكن عليهم أن يعلموا أنهم واقعون في خطأ فادح.

وأضاف أنه مثلما هُزموا في أفغانستان بعد 20 عاماً، وولّوا هاربين منها، فإنهم سيولون الأدبار في العراق أيضاً. وتابع أننا شهدنا جميعاً أن نهاية ملحمة مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم لم تكن سوى النصر وهزيمة أمريكا وإسرائيل وحلفائهما.

وتابع اللواء صفوي: “إن الكيان الصهيوني يمر الآن بأطول حرب طيلة أكثر من 75 عاماً من حياته المشؤومة، وإن حروبه الكلاسيكية منذ عام 1948 حتى 2000 مع حكومات مصر وسوريا والأردن، لم تدم أكثر من بضعة أيام، فيما استمرت العمليات غير المحدودة والحروب غير الكلاسيكية مع حزب الله في لبنان والفلسطينيين بعد عام 2000، من 33 إلى 50 يوماً”.

ومضى يقول إن هذه الحرب دامت أكثر من 15 شهراً، مضيفاً أن الحرب بين حماس والكيان الصهيوني تحولت إلى حرب استنزاف وجلبت انعدام الأمن الطويل لهذا الكيان المجرم وجيش الاحتلال الصهيوني، في حين أن أهداف رئيس الوزراء الإرهابي والقاتل للأطفال نتنياهو لم تتحقق، وهو الذي كان قد قال إن هدفه الرئيسيين هما القضاء على حماس في غزة وتحرير الرهائن، وبالتالي فإن الاستراتيجية السياسية العسكرية لهذا الكيان المقيت قد منيت بالفشل.

وخلص كبير مستشاري قائد الثورة لشؤون القوات المسلحة إلى القول إن نتيجة أكثر من 455 يوماً من قتل الأطفال والنساء الأبرياء لم تكن سوى الاستسلام لمطالب قوات حماس، وأن شعوب العالم شاهدت كيف أن هذا الكيان المتعطش للدماء قبل بمذلة وقف إطلاق النار ورضخ لمطالب حماس لتبادل الأسرى.

الأدميرال تنكسيري: إرسال سفن حربية للحرس الثوري والجيش الإيراني إلى الإمارات

وفي سياق آخر، أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن 4 سفن حربية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني ستغادر إلى الإمارات لزيارة القوة البحرية الإماراتية. وأضاف: “هذا الاجتماع يحدث لأول مرة، وقلنا عدة مرات إن دول المنطقة قادرة على ضمان الأمن الإقليمي”.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، للصحفيين على هامش مهرجان مالك الأشتر الرابع عشر للحرس الثوري الإيراني: “أربع سفن من القوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني ستتوجه إلى الإمارات لزيارة القوة البحرية الإماراتية”.

وأضاف: “هذا الاجتماع يعقد لأول مرة، وقلنا مراراً وتكراراً إن دول المنطقة قادرة على ضمان الأمن الإقليمي، وليس هناك حاجة لوجود الأجانب”.

وفيما يتعلق بإجراء مناورات مع مختلف الدول، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني: “إن المناورات مع الدول المجاورة، بما في ذلك العراق، مدرجة على جدول الأعمال. وعلى سبيل المثال، أجرينا تفاعلات مع البحرية العمانية في هذا الصدد، وشاركنا في تمارين مشتركة مع سلطنة عمان”.

وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني إلى أن أمن الملاحة في منطقة مضيق هرمز مهم للغاية، وقال: “نحن نعمل على ضمان أمن مضيق هرمز منذ سنوات، وتم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الصدد”.

وفيما يتعلق بالكشف عن حاملة الطائرات بدون طيار، قال الأدميرال تنكسيري: “لدينا حاملات طائرات بدون طيار وسفن مماثلة يمكنها حمل المروحيات والطائرات بدون طيار، وبعون الله سيتم قريباً إضافة حاملة الطائرات بدون طيار المتعددة الأغراض هذه إلى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

المصدر: وكالة ارنا