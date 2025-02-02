النمر: كل مستحق سيأخذ حقه في الترميم والإيواء

اعتبر مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر “اننا في مجتمع لا يحترم الضعفاء، وفي عالم لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يظنن أحد في الداخل او الخارج ان حزب الله قد ضعف”.

وقال خلال احتفال تأبيني لمناسبة أربعين الشهيد حسن حيدر ياسين في حسينية بلدة الزيرة: “في هذه الحرب، المقاومة وبيئتها وقفت وقاتلت قتال الأبطال، وانتم كنتم تواكبون هذه الحرب، والعدو الإسرائيلي على مدى 60 يوما لم يستطع أن يسيطر على الخيام أو على عيتا الشعب وعيترون وحتى كفركلا، لأن المجاهدين من أبنائكم قاتلوا حتى الرمق الاخير، ولم يتركوا السلاح او ينهزموا، بل واجهوا هذا العدو وجها لوجه بكل فرقه وعتاده ودعم أميركا والغرب له”.

وسأل: “هل يملك أحد في هذا العالم كهؤلاء الرجال؟ كلا وابدا، لا يوجد أحد في هذا العالم مثل أبنائكم المجاهدين والشهداء”.

وأضاف: “مستقبل حزب الله هو مستقبل الحزب القوي، الحزب الذي يربي أبنائه في الكشاف والحزب الذي يربي المجاهدين في المساجد، والحزب الذي يقف الى جانب أهله في السراء والضراء، ويحترم المستضعفين والضعفاء، الحزب الذي يؤمن بأن السلاح هو الوسيلة الوحيدة من أجل امتلاك هذه القوة والتدريب على هذا السلاح الذي يجب أن نحافظ عليه، لذلك لا يظنن أحد أننا ضعفنا أبدا، وسوف يكون هذا الحزب في المستقبل أقوى وأصلب عودا مما كان عليه بإذن الله تعالى”.

وختم النمر: “اننا في منطقة البقاع لن نترك أحدا له حق إلا وسيأخذه، ولا يفكر أحد أنه اذا توقف البنك لعدة أيام ان الموضوع انتهى، أبدا، الموضوع تقني، وكل مستحق سيأخذ حقه في الترميم والإيواء وغيره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام