الخط الساخن | بالبناء نستكمل الجهاد ويثمر النصر

رافقت كاميرا الخط الساخن ما يناهز 200 مهندس من جهاد البناء، قصدوا القرى الحدودية للبدء بورشة الكشف وتقييم الأضرار وصولًا للتعويض على أهل القرى واستكمال الإعمار.

في كلمة له، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، من ساحة بنت جبيل على الدور المميز لجهاد البناء وتحمل المعنيين المسؤولية التي تتهرب منها الدول الكبيرة في التعويض والإعمار.

بدوره، تحدث منسق عام مشروع الترميم وإعادة الإعمار المهندس حسين خير الدين، و منسق ملف الترميم الإنشائي في جهاد البناء المهندس سهيل غملوش، عن أهمية حضور الفرق الهندسية المتخصصة للكشف، رغم تواصل التجاوزات الإسرائيلية في احتلال بعض القرى الأمامية ومنع الأهالي من الدخول إليها، وأكدا أنهما كتفا إلى كتف بجانب أهل المقاومة.

وكانت كلمات مقتضبة لعدد من المهندسين في جهاد البناء، مثل المهندس غانم سليم، مدير الملف الإنشائي في مؤسسة جهاد البناء، والمهندس حسين سليمان، مسؤول ملف الفحص الإنشائي في منطقة الجنوب الأولى، الذين أكدوا الحرص على تقييم الأضرار والتعويض في أسرع وقت ممكن.

كما جالت كاميرا البرنامج مع عدد من المهندسين المدنيين، وهم عبد الله ياسين وحسين زين الدين ونبيل زين الدين، ورافقتهم في الكشف المبدئي على الأبنية المدمرة في شقرا.

المصدر: موقع المنار