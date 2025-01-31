الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى طقس متقلب أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة ، ومن ثم يعود إلى الاستقرار يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم بالاجمال مع انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة وتساقط الثلوج بدءا من 1800 متر، على ان تنحسر الامطار تدريجيا في الفترة المسائية ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س،

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85%.

-حال البحر: منخفض إرتفاع الموج الى مائج احيانا (0.5 متر )، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام