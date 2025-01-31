المفتي قبلان: المقاومة عنوان الملحمة الوطنية والمطلوب حكومة عيش مشترك

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “أيها اللبنانيون نريد أن نعيش معا والعائلةُ اللبنانية أقدم من السياسة اللبنانية وروابط الشعب اللبناني أكبر من روابط السياسة الداخلية”.

وأكد المفتي قبلان في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت أن “المطلوب حكومة عيش مشترك وسلطة ميثاقية تفي بالوحدة الوطنية قادرة على النهوض بلبنان”، وتابع “الخارج كان وما زال مرض لبنان التاريخي ولا خطر أسوأ على لبنان من سموم الطبخة الخارجية، فالخارج شر وأشر منه الانقسام الداخلي”.

واضاف المفتي قبلان ان “المطلوب أن نجلس معاً لحلّ قضايانا الوطنية بعيداً من لغة الأحقاد والابتزاز”، وأكد ان “المقاومة عنوان الملحمة الوطنية ورمزَ سخائها وكل القوى السياسية مطالبة بتعزيز السيادة الوطنية ودعمِ أهل الجنوب بملحمة العطاء الوطني”، ونبه من ان “العدو الاسرائيلي وقوّة تعيش على الإرهاب والمجازر والخراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام