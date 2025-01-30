إصابة 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية.. والاحتلال يقتحم منازل عائلات أسرى ضمن صفقة التبادل

أصيب 12 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والاختناق، إثر اعتداء جيش الاحتلال الصهيوني على المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلات أسرى من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل اليوم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 12 إصابة في محيط معتقل عوفر العسكري المقام على أراضي بيتونيا، 2 منها بالرصاص الحي، و2 بالمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 8 حالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وكان عشرات المواطنين قد تجمعوا في محيط المعتقل بانتظار الإفراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن اتفاق وقف النار.

وفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تحذيرات للعائلات من إقامة أي مظاهر احتفالية.

وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، دهمت قوات الاحتلال منزل الفتى مصطفى أبو ريدة، وهددت عائلته في حال الاحتفال بالإفراج عنه، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير حسين نصار في قرية مادما جنوب نابلس، وهو محكوم بالسجن المؤبد وأمضى 21 عامًا في الأسر، ومن المقرر الإفراج عنه ضمن الصفقة.

وقال أفراد من عائلة الأسير حسين إن قوات الاحتلال حذرت ذويه من الاحتفال، وأزالت بعض الرايات والأعلام، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت أثناء اقتحامها بلدة قصرة دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، ودهمت منزل الفتى الأسير زين الدين عصام الزير، الذي ينتظر الإفراج عنه اليوم، وأبلغت عائلته بتحذير مماثل من إقامة أي احتفالات.

كما أكدت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في بلدة يتما جنوب نابلس، إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة، بالتزامن مع الإفراج عن الأسير منذر صنوبر من سجون الاحتلال، وهو من ضمن المبعدين بصفقة التبادل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عميد أسرى نابلس قتيبة مسلم في بلدة تلفيت جنوب نابلس لمنع الاحتفال بالإفراج عنه.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير أشرف نوفل في بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، المفترض الإفراج عنه ضمن الصفقة.

وفي القدس المحتلة، استدعت قوات الاحتلال في معتقل المسكوبية، اليوم الخميس، عائلات وأهالي أسرى مقدسيين من المقرر الإفراج عنهم اليوم في صفقة التبادل.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب، إن “هذا الإجراء كان قد طُبق مع أهالي الأسرى المقدسيين الذين أفرج عنهم في الدفعة الأولى، حيث وجهت سلطات الاحتلال تحذيرات وتهديدات للأهالي بأن إقامة أو تنظيم أية مظاهر احتفالية بتحرر أبنائهم ستعرضهم للمسائلة القانونية”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مؤاب أبو خضير من بلدة شعفاط شمال الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من الليل، وهددت والده في حال إقامة أي احتفال، كما أبلغته بأن استقبال مؤاب يقتصر فقط على والديه وإخوته، مع التأكيد بأنها ستكون في محيط المنزل للتأكد من تطبيق عائلته لهذا التحذير.

وأفرجت المقاومة الفلسطينية اليوم عن مجندة أسيرة في جباليا شمالي قطاع غزة، وعن إسرائيليين آخرين و5 تايلنديين في خان يونس من أمام منزل رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، الذي استشهد في مواجهة مع قوات الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام