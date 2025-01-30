ترامب: لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى غوانتانامو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “سيوقع أمرا تنفيذيا يوجه البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بإعداد مركز في خليج غوانتانامو يتسع لـ 30 ألف شخص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين”.

وأضاف ترامب “اليوم أوقع أيضا على أمر تنفيذي لتوجيه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للبدء في إعداد منشأة تتسع لثلاثين ألف شخص في خليج غوانتانامو”، وتابع “لا يعلم أغلب الناس شيئا عن هذا الأمر، في غوانتانامو لدينا ثلاثون ألف سرير في مجمع واحد لاستيعاب المزيد من السجناء، المهاجرون غير الشرعيين هم الأكثر خطورة ويهددون الشعب الأمريكي”.

وكانت الإدارة الاميركية قد أعلنت في وقت سابق عن حملة واسعة النطاق لترحيل “المهاجرين غير الشرعيين”.

كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن “إدارة ترامب تعتزم تقديم طلب إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي لبرامج احتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين”.

المصدر: روسيا اليوم