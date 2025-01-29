الرئيس عون: لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ان “لبنان عازم على إجراء الاصلاحات الضرورية وفق ما اعلنه في خطاب القسم وأولى مهمات الحكومة الجديدة المباشرة باعداد النصوص اللازمة لذلك”.

كلام عون جاء الاربعاء خلال استقباله نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون.

بدوره، اكد ديون للرئيس عون ان “البنك الدولي سيقف الى جانب لبنان لتمكينه في اعادة البناء والنهوض”.

الى ذلك تسلم الرئيس عون رسالة من رئيسة الهند دروبادي مورمو نقلها السفير محمد نور الرحمن شيخ، واكدت فيها تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل عون رئيس “المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية” القس جو قصاب على رأس وفد.

هذا واستقبل عون رئيسة بعثة “الصليب الأحمر الدولي” في لبنان سيمون كازابيانكا إشليمان في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان وإنتقالها الى أثيوبيا، وقدمت خليفتها في رئاسة البعثة انييس دور والمستشار السياسي للبعثة السيد شوقي امين الدين.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام