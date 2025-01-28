7 جرحى اثر غارة اسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان هي الأولى منذ وقف اطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن غارة للعدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 7 أشخاص بجروح. يأتي هذا بعدما أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن “سلاح الجو نفذ غارة على النبطية جنوبي لبنان”.

ويشار إلى أن هذه الغارة هي الأولى التي يشنها العدو الإسرائيلي على منطقة النبطية منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 27 تشرين الثاني الماضي.

هرعت سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، بالإضافة إلى الدفاع المدني، إلى مكان الغارة الإسرائيلية.

وقال مسؤول العمليات في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة جبل عامل الثانية، حسين بركات للمنار، إن الانفجار الحق أضرارًا كبيرة في المحيط، حيث تضررت المحلات التجارية، لافتًا إلى أن الإصابات كانت طفيفة.

كما أسفرت الغارة عن حدوث بعض الحرائق في المحيط. وأعلن بركات أنه تم التعامل مع الحرائق التي نشأت نتيجة الانفجار بشكل كامل. وتم التعامل مع هذه الإصابات في المستشفيات، في حين تدخلت فرق الإسعاف ميدانياً وتعاملت مع الحالات.

المصدر: موقع المنار