الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 09:54

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة

منذ 32 mins 28 January، 2025
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