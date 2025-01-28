الجيش الإسرائيلي: أعدنا الانتشار مؤخراً بمواقع في جنوب لبنان لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 09:52

الجيش الإسرائيلي: أعدنا الانتشار مؤخراً بمواقع في جنوب لبنان لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة