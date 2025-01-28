ترامب: لن أسمح لأي دولة أن تستغل أميركا ونجري مراجعة للمساعدات الخارجية لمنع استغلالنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 02:12

ترامب: لن أسمح لأي دولة أن تستغل أميركا ونجري مراجعة للمساعدات الخارجية لمنع استغلالنا

منذ 47 mins 28 January، 2025
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