الأزهر الشريف: نعرب عن رفضنا القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 23:08

الأزهر الشريف: نعرب عن رفضنا القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم

منذ 48 mins 27 January، 2025
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