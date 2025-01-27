المحلل العسكري للقناة 14 العبرية: غادر المقاتلون اليوم محور نتساريم في قطاع غزة وهم يذرفون الدموع ويشعرون أن كل ما فعلوه منذ أكثر من عام في قطاع غزة ذهب هباءً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 21:34

المحلل العسكري للقناة 14 العبرية: غادر المقاتلون اليوم محور نتساريم في قطاع غزة وهم يذرفون الدموع ويشعرون أن كل ما فعلوه منذ أكثر من عام في قطاع غزة ذهب هباءً

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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