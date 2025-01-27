سرايا القدس كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع شجاع 1 بجرافة عسكرية محيط مخيم طولكرم محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 21:34

سرايا القدس كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع شجاع 1 بجرافة عسكرية محيط مخيم طولكرم محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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