الشيخ نعيم قاسم: نحن متأكدين أن فخامة الرئيس جوزاف عون لا يمكن ان يعطي ” اسرائيل” مكسبا واحدا وهو الذي اعطى التعليمات للجيش بالوقوف الى جانب الشعب في زحفه جنوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 27 2025 - 20:02

الشيخ نعيم قاسم: نحن متأكدين أن فخامة الرئيس جوزاف عون لا يمكن ان يعطي ” اسرائيل” مكسبا واحدا وهو الذي اعطى التعليمات للجيش بالوقوف الى جانب الشعب في زحفه جنوبا

منذ 46 mins 27 January، 2025
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