الحاج محمد رعد: لقد ‏اثبتم مجدداً بوقفتكم وبحضوركم الى قراكم المهدمة على تخوم الوطن ان ‏دمكم الطاهر أقوى من سيف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 22:30

الحاج محمد رعد: لقد ‏اثبتم مجدداً بوقفتكم وبحضوركم الى قراكم المهدمة على تخوم الوطن ان ‏دمكم الطاهر أقوى من سيف العدوان

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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