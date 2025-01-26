رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد: مرة اخرى تُعلمون العالم ‏كيف يكون الاباء وكيف ‏يتجلى الانتماء والولاء للوطن وكيف يُصنع التحرير وتُصان الحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 22:28

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد: مرة اخرى تُعلمون العالم ‏كيف يكون الاباء وكيف ‏يتجلى الانتماء والولاء للوطن وكيف يُصنع التحرير وتُصان الحرية

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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