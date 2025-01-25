الدفاع الروسية: مقتل نحو 1400 جندي اوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها السبت إن “قواتها شنت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية على تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال آخر يوم، فيما بلغت خسائر العدو نحو 1400 جندي”.

وأشارت الوزارة الى ان “العدو فقد نحو 45 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات الشمال”، وتابعت “سيطرت تشكيلات مجموعة قوات الغرب على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وألحقت بالقوات والمعدات المعادية في خاركوف ودونيتسك خسائر تجاوزت 400 عسكري”.

ولفتت الوزارة الى ان “تشكيلات مجموعة قوات الجنوب حسنت وضعها التكتيكي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 210 جنود”، واضافت “سيطرت تشكيلات مجموعة قوات الوسط على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وبلغت خسائر العدو هناك نحو 550 عسكريا”.

وذكرت الوزارة “واصلت تشكيلات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بتشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، حيث فاقت الخسائر الأوكرانية 170 عسكريا”، وتابعت “ألحقت مجموعة قوات دنيبر خسائر بالقوات والمعدات المعادية في خيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 45 عسكريا”.

واكدت الوزارة “إصابة بنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة، ومواقع للتدريب على استخدامها القتالي”، واضافت “تم تدمير 3 صواريخ من أنظمة HIMARS الأمريكية و44 طائرة مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم