عائلات أسرى الاحتلال: نطالب نتنياهو بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبكل مراحله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 20:20

عائلات أسرى الاحتلال: نطالب نتنياهو بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبكل مراحله

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
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