رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 20:20

رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان

منذ 2 ساعة 25 January، 2025
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