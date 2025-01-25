وزارة الدفاع الروسية : خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 360 عسكريا بالإضافة لاستسلام 5 عسكريين وتدمير دبابة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 15:42

وزارة الدفاع الروسية : خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 360 عسكريا بالإضافة لاستسلام 5 عسكريين وتدمير دبابة

منذ 9 mins 25 January، 2025
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