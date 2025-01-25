الكرملين: بوتين مستعد للحديث إلى ترامب.. وننتظر إشارات من الجانب الأميركي

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده للتحدث إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، في حديث إلى الصحافيين، إنّ “الكرملين ينتظر الإشارات الخاصة بذلك من الجانب الأميركي”، داعياً إلى الابتعاد عن التكهنات، وعن محاولات “التخمين بواسطة فناجين القهوة”.

وأكد بيسكوف أن “روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا نزع السلاح النووي”، مشدّداً، في الوقت نفسه، على أنّ من الضروري الأخذ بعين الاعتبار “الإمكانات النووية لحلفاء الولايات المتحدة، كبريطانيا وفرنسا، لأن الواقع يتطلب ذلك”.

وعارض بيسكوف التصريحات، التي أدلى بها ترامب، والتي قال فيها “إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي إذا تراجعت أسعار النفط، وتقلصت إيرادات روسيا من هذا القطاع”.

وأكّد ممثل الكرملين، في هذا السياق، أن الصراع العسكري مع كييف “لا يعتمد على أسعار النفط، وسببه تهديدات تواجه الأمن القومي الروسي ومواطني روسيا المقيمين بأوكرانيا، وعدم رغبة الأميركيين والأوروبيين في أخذ مخاوف روسيا في الحسبان”.

وكان ترامب ذكر، في كلمة له عبر الإنترنت في المؤتمر الاقتصادي العالمي، يوم أمس، أنه سوف يطلب إلى منظمة “أوبك” خفض أسعار النفط، لافتاً إلى أنه إذا حدث ذلك فسوف تتوقف الحرب في أوكرانيا “على الفور”.

المصدر: وكالات