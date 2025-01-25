بريطانيا | الحكومة تعلن عن صفقة لصناعة المحركات لدعم أسطول البحرية الملكية من الغواصات النووية

أعلنت الحكومة البريطانية عن صفقة مع شركة رولز رويس لصناعة المحركات لدعم أسطول البحرية الملكية من الغواصات النووية، وهو ما يُنظر إليه على أنه يعزز النمو الاقتصادي والأمن الوطني.

ومن المتوقع أن يخلق العقد المتعدد السنوات مع الشركة البريطانية، بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار)، أكثر من 1000 وظيفة في المملكة المتحدة، وفقًا لوزيرة المشتريات الدفاعية ماريا إيجل.

وتضيف إيجل أثناء مخاطبتها البرلمان في لندن: “تدرك هذه الحكومة أن “الدفاع أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لأمننا الوطني، بل إنه أيضًا محرك رئيسي للنمو الاقتصادي”.

المصدر: وكالات