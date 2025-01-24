ترامب وعد كندا بإعفاءات جمركية كبيرة ورعاية صحية أفضل لمواطنيها إذا انضمت إلى الولايات المتحدة

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى كارولينا الشمالية، كندا بإعفاءات جمركية كبيرة ورعاية صحية أفضل لمواطنيها إذا انضمت إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه “يعد كندا بإعفاءات ضريبية كبيرة إذا انضمت إلى بلاده لتصبح الولاية الـ51، كما سيحصل مواطنوها على إعفاءات ضريبية كبيرة جدا، لأنهم يخضعون لضرائب كبيرة في الوقت الحالي، ولن نضطر إلى القلق بشأن القضايا العسكرية والعديد من الأمور الأخرى”.

كما وعد ترامب الكنديين بالحصول على رعاية صحية “أفضل بكثير” من تلك التي يحصلون عليها حاليا في بلادهم.

يذكر أن ترامب ذكر فكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد استقلالها وهويتها الوطنية.

المصدر: مواقع