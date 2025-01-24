المفتي قبلان: العدو الإسرائيلي أعجز عن ابتلاع شبر واحد من الأرض اللبنانية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “الغرق بالالتزامات الخارجية يضع البلد في القعر ومصلحة لبنان هنا وليس في الخارج والمكياج السيادي لا يفيد”، وأكد ان “حفظ لبنان يمر بمصالح اللبنانيين لا بكمبيالات الخارج واللحظة الوطنية تنتظر تشكيل حكومة تلتزم سيادة ومصالح لبنان فقط”.

وأشار المفتي قبلان في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت الى ان “ما نريده، حكومة كلنا للوطن من خلال ثقل سياسي وطني فاعل”، وشدد على أن “الجيش مطالب بدور قوي في وجه إسرائيل، وهذه وظيفته الأساسية في وجه إسرائيل وفي وجه كل عدو للبنان”.

وأضاف المفتي قبلان “مدة الـ60 يوما نهائية ولن يكون الرد بالبيانات، بل على الأرض”، وتابع ان “نهاية حرب غزة مثال قوي على الاستسلام الإسرائيلي لمنطق التضحية والمقاومة وندية المفاوضات والعناد بالشروط وإطار وقف الحرب”، واكد ان “العدو الإسرائيلي الذي عجز منذ أكثر من 70 سنة عن ابتلاع فلسطين، هو أعجز عن ابتلاع شبر واحد من الأرض اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام