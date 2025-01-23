الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مستعد للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق وأريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 23:38

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مستعد للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق وأريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن

منذ 31 mins 23 January، 2025
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