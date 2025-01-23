وزير الخارجية السعودي في لبنان لساعات.. لتهنئة عون ولقاء الرؤساء

زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الخميس الى لبنان على رأس وفد في زيارة تستمر لساعات، للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام.

واستقبل الوزير السعودي في مطار بيروت، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب والسفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري مع وفد من السفارة، إضافة الى المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني الشميطلي ومدير المراسم في الوزارة أسامة خشاب.

وبُعيد وصوله، انتقل الوزير السعودي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون وتهنئته بانتخابه رئيسا للبنان، وبالمناسبة اعتبر بن فرحان أن “تطبيق الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي”، وقال إن “المملكة تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الاصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه”.

ثم انتتقل، بن فرحان للقاء الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ببيروت، حيث جرى عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

كما زار الوزير السعودي الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومي، وخلال الاجتماع أمل ميقاتي أن “تكون زيارة معالي الوزير فاتحة لعودة جميع الإخوة السعوديين إلى لبنان”، وقال “مع بداية عهد فخامة الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فإننا نتطلع بأمل إلى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي”.

المصدر: قناة المنار