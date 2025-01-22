وعدٌ والتزام | جمعية جهاد البناء تسرّع وتيرة الكشف عن الأبنية المتضررة لإعادة الأهالي إلى منازلهم

إتماما لمسيرة شهيدنا الأقدس والأسمى سماحة السّيد حسن نصرالله (قده)، تواصل جمعية جهاد البناء الإنمائية جهودها المكثفة في الكشف عن الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها، مسخّرة كافة طواقمها وكوادرها لخدمة الأهالي الصامدين الذين قدموا التضحيات.

وبحسب الإحصاءات الصادرة بتاريخ 20 يناير 2025، تتوزّع مراكز الجمعية على المناطق وفق الآتي:

المنطقة الأولى (قرى جنوب نهر الليطاني): 8 مراكز للمهندسين، 3 مراكز للمعلوماتية، 144 مهندساً، و74 عاملاً لإدخال الكشوفات إلكترونياً، مع تغطية 116 قرية/مربع وكشف 77,232 وحدة سكنية.

المنطقة الثانية (قرى شمال نهر الليطاني – البقاع الغربي): 7 مراكز للمهندسين، 7 مراكز للمعلوماتية، 98 مهندساً، و74 عاملاً إلكترونياً، تغطي 107 قرى/مربعات، وتم الكشف على 70,158 وحدة سكنية.

المنطقة الثالثة (بيروت – الضاحية الجنوبية – ساحل المتن): 5 مراكز للمهندسين، مركز واحد للمعلوماتية، 156 مهندساً، و60 عاملاً إلكترونياً، تشمل 93 قرية/مربع، وتم الكشف على 86,900 وحدة سكنية.

المنطقة الرابعة (البقاع – بعلبك الهرمل): 7 مراكز للمهندسين، 7 مراكز للمعلوماتية، 74 مهندساً، و28 عاملاً إلكترونياً، تغطي 126 قرية/مربع، وتم الكشف على 33,811 وحدة سكنية.

المنطقة الخامسة (جبل لبنان – الشمال): لم تُنشأ مراكز جديدة، حيث تم الكشف خلال الحرب، وشمل ذلك 216 وحدة سكنية عبر مركز واحد.

في المجمل، توزّع العمل على 27 مركزاً هندسياً و466 مهندساً، بمساندة 249 مركزاً معلوماتياً و448 عاملاً متخصصاً، ليشمل الكشف 268,317 وحدة سكنية.

وفي سياق متصل، أكّدت الجمعية أن إحصاءات العمل مستمرة بشكل تصاعدي، إذ بلغ عدد الاستمارات المدخلة إلى برنامج الترميم 244,945 استمارة حتى الآن، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف المشروع.

المصدر: جهاد البناء