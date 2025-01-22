الطقس في لبنان غداً ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة وثلوج على 1600 متر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 10:54

الطقس في لبنان غداً ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة وثلوج على 1600 متر

منذ 53 mins 22 January، 2025
طقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة ، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر ، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط  بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا، ابتداء من مساء هذا اليوم حيث يتحول الطقس الى متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة ، وتبلغ ذروته نهار الخميس حيث يخف تأثيره تدريجيا ابتداء من بعد ظهر يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ، والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءا من بعد الظهر مع تكاثف الغيوم ليلا مح احتمال هطول امطار بدءا من الفترة المسائية، و تشتد غزارتها فجر الخميس مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية.

الخميس:  

غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة ، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر ، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية .

الجمعة:  

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع هطول امطار متفرقة، مترافقة مع برق و رعد و ثلوج على ارتفاع 1800متر، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت:  

غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية مساء، سرعتها بين 20 و 35 كم/س، تنشط احيانا لتصل سرعتها إلى 50 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات ليلا بسب الضباب الكثيف و اثناء هطول الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 70 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1.5 متر)، حرارة سطح الماء:  19 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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