العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف منازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 18:44

العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف منازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 21 January، 2025
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