عون: نتمنى لترامب التوفيق بقيادة أميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار

تمنى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب “التوفيق والنجاح لقيادة اميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار”.

وقال عون في برقية تهنئة بعث بها الاثنين الى ترامب بعد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأميركية إن “وجودكم في البيت الأبيض يعكس ارادة متبادلة على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته واعادة النهوض بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام