عون: نتمنى لترامب التوفيق بقيادة أميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 19:58

عون: نتمنى لترامب التوفيق بقيادة أميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار

منذ 33 mins 20 January، 2025
جوزاف عون
لبنان

تمنى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب “التوفيق والنجاح لقيادة اميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار”.

وقال عون في برقية تهنئة بعث بها الاثنين الى ترامب بعد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأميركية إن “وجودكم في البيت الأبيض يعكس ارادة متبادلة على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته واعادة النهوض بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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