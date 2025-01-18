تقرير مصور | مزارعو البقاع يعودون إلى أرضهم رغم آثار العدوان الاسرائيلي الأخير

مع انقشاع غبار العدوان الإسرائيلي عن لبنان، يستعد المزارعون بشغف وإصرار لاستقبال الموسم الزراعي الجديد. ورغم الآثار التي تركتها الغارات الصهيونية على الأراضي الزراعية، ينهض الفلاح اللبناني متحديًا كل المعوقات ليعيد الحياة إلى تراب الوطن.

وأفادت مصادر محلية في البقاع بأن المواد الضارة لا تنتشر إلا في محيط الغارة، دون تأثير يُذكر على باقي الأرض الزراعية.

ورغم الآثار التي فرضتها الغارات وما حملته من تبعات سلبية، تؤكد الفحوصات أن هذه الآثار لن تمنع التربة من إنتاج خيراتها. ليكون الموسم الزراعي الجديد شاهدًا على قوة الصمود وخصوبة الأرض التي لا تعرف الانكسار.

المصدر: موقع المنار