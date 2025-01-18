غوتيريش التقى عون: لتقديم كل أشكال الدعم للبنان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماعه السبت برئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون على “الدعم الكامل والاستعداد لتعبئة المجتمع الدولي بالكامل لتقديم كل أشكال الدعم للبنان، لما نعتقد أنه سيكون تعافياً سريعاً لهذا البلد، ليعود مرة أخرى مركزاً حيوياً للشرق الأوسط”.

وقال غوتيريش “‎في هذا الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتيحت لي الفرصة للتعبيرعن تضامننا مع شعب لبنان الذي عانى كثيرًا، كما أعربت عن دعمنا الكامل للرئيس وللحكومة المستقبلية، مع علمنا أنه سيكون من الممكن الآن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الدولة اللبنانية من حماية مواطنيها بشكل كامل”، وتابع “كما سيكون من الممكن، مع انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية، فتح صفحة جديدة للسلام”.

وشدد غوتيريش على أن “اللبنانيين يتمتعون بديناميكية استثنائية وصمود هائل وشجاعة كبيرة”، واضاف “أعلم أنه بمجرد انتهاء النزاع، تبدأ عملية إعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام