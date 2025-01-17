نواف سلام زار الرئيس بري: لا خيار أمامنا سوى التفاهم

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التنية ببيروت الجمعة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

وبعد اللقاء قال الرئيس بري “اللقاء كان واعدا”.

من جهته، قال سلام “أنا ودولة الرئيس نقرأ في كتاب واحد، وهو الدستور، وسأبقى على تواصل مع الرئيس بري حتى تشكيل الحكومة”.

وأضاف سلام ان “الاستشارات النيابية لم تنته أمس، لأنني استكملها اليوم”، وتابع “كان هناك إجماع من الكتل على ضرورة النهوض سريعا بالبلد والعمل على الانقاذ وسأتعهد بذلك”.

وأكد سلام ان “لا خيار أمامنا سوى التفاهم والتفاهم ولا أحد سيعطل ولا أحد سيسمح بتعطيل تشكيل الحكومة”، وقال “لدي تصور أولي للحكومة سأعرضه على فخامة الرئيس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام