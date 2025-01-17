عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

البناء:

– هزات ارتدادية في الكيان بعد زلزال غزّة… نتنياهو للمماطلة وبن غفير للاستقالة

– موسكو وطهران توقعان اليوم معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة… وواشنطن قلقة

– اليوم يلتقي سلام مع بري… وخليل: لسنا طائفة مهزومة أو مأزومة ولنا مطالبنا

– غوتيريش: سندعم لبنان بكلّ قدراتنا

– بن غفير يهدّد بالاستقالة إذا أقر الاتفاق مع حماس

الأخبار:

– انتفاضة الثنائي مستمرة: الضمانات أولًا؟

– توقعات “القوات” حول المرفأ تتحقق.. البيطار يحيي التحقيقات: “فقاعة” قضائية

– “إسرائيل” استعراض لا يسقط الاتفاق

الجمهورية:

– سلام” إم التفاهم أو التفاهم

– توافد رئاسي إلى لبنان

– سابقات سياسية لأخذ العبرة: عون وسلام إصرار على استيعاب الجميع

– فرنسا: مهمتنا الرئاسية أنجزت.. ونستكملها حكوميًا

– الثنائي والحكومة: حسابات المشاركة والمقاطعة

الديار:

– ماكرون ينسق مع بن سلمان لمنع “تفخيخ” انطلاقة العهد

– لقاء بري سلام: الأبواب غير مقفلة أمام التفاهمات

– ادعاءات جديدة في تفجير المرفأ والقرار الظني في نيسان؟

– عشرات الشهداء في غزّة والمقاومة تستهدف الاحتلال في جباليا و””نتساريم””

اللواء:

– إشارات إيجابية قبل لقاء عين التينة.. والحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل

– ماكرون ينسق زيارته مع ولي العهد السعودي؟؟ وغوتيريش يترأس اجتماع لجنة وقف النار

– الصفقة تفجر حكومة اليمين بعد المصادقة.. و”الليكود” يتهم بن غفير بـ”وصمة العار”

النهار:

– أميركا أولًا

– أضرار في مقام شمعون الصفا والقلعة الصليبية في شمع

الاسرار

البناء:

خفايا:

– يقول محللون إسرائيليون إن الهزات الارتدادية لزلزال الحرب قد بدأت وهي سوف تستمرّ لشهور وسنوات، حيث على “الإسرائيليين” التأقلم مع أنهم فقدوا كثيرًا من الصفات التي كانت مسلمات نهائية لسبعة عقود. فهم لم يعودوا الجيش الذي لا يُقهر بل الجيش المهزوم، ولا الجيش الأكثر أخلاقيّة بل جيش الإجرام والتوحش، ولا الكيان الديمقراطي المدني بل نظام الفصل العنصريّ الأكثر وحشية، ولا الملاذ الأشدّ أمنًا ورفاهًا ليهود العالم وقد ضاع الأمن والرفاه، ولا هم شعب الله المختار الذي يبدو أنه اختار غيرهم ليمنحه النصر، ولا هم مفخرة الحضارة الغربية بل العبء الأخلاقي عليها، ولا هم حماة المصالح الغربيّة بل صار على الغرب أن يحميهم، ولا هم أحفاد ضحايا المحرقة بل رعاة المحرقة الجديدة، ولا حماة السامية بل منتحلو صفة لاستخدام ذريعة عداء السامية بوجه كلّ حركة تحرّر أو دعوة لتطبيق القانون الدولي, وهذه كلها نذير بقرب الزوال.

كواليس:

– يتوقع مصدر نيابيّ أن يمتد الحوار بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وثنائي حركة أمل وحزب الله إلى ما بعد الموعد المتوقع لاكتمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد عشرة أيام، وأن إنجاز الانسحاب “الإسرائيلي” من الجنوب حتّى الخط الأزرق كما ينص الاتفاق هو اختبار الالتزام الأميركي ببنود الاتفاق الذي أرادت واشنطن الإطاحة به من خلال استبدال تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بالرئيس نواف سلام، ولأن القضيّة ليست مع الرئيس سلام بل مع من دبّر الانقلاب. فإن إنجاز الشق المتعلّق بالانسحاب من الاتفاق يشكّل نقطة بداية الثقة بإمكانية تطبيق ما تبقى منه، خصوصًا ما يتصل بالحكومة ويملك الرئيس المكلف القدرة على تطبيقه.

اللواء:

همس:

– يُنقل عن سفير عربي في بيروت أن بلاده عازمة على تقديم برنامج طموح للبنان للاستفادة منه في مجالات الطاقة وغيرها.

غمز:

– يميل الرئيس المكلَّف إلى حكومة غير فضفاضة، تمثل ميثاقية التمثيل وفقًا للدستور، وتتيح المجال أمام العمل الجدي، والمثابرة نظرًا لحجم المواضيع الملحَّة.

لغز:

– انتقل تيار كان حليفًا بالسابق لحزب بارز إلى موقع المعارضة العلنية لسياساته ومواقفه، مجاراة للمناخ السائد في بيئته.

الجمهورية:

– نفى ديبلوماسي عريق أن تكون بلاده تدخّلت في تغيير مسار حسّاس، وجدّد التزامها بالتفاهمات.

– يحرص ثنائي حزبي على الفصل بين تأكيد ارتياحه لمواقف مرجع كبير وبين استيائه من سعي البعض إلى إظهاره بمظهر المهزوم.

– عُلِمَ أنّ حزبًا بارزًا أنجز الجزء الأكبر من عملية المراجعة للثغرات التي واجهته في المرحلة السابقة وتوصّل إلى نتائج واضحة اتّخذ على أساسها الإجراءات المطلوبة.

النهار:

– ينقل أنّ عددًا كبيرًا من الخليجيين، اتصلوا بوكلائهم في منطقة الجبل، حيث لهم منازل وممتلكات، قائلين أنهم سيعودون في عطلة عيد الفطر لتفقد منازلهم والقيام بأعمال صيانة من أجل قضاء عطلة فصل الصيف في الربوع اللبنانية.

– لوحظ أن بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر هو الوحيد الذي حمل معه هدية إلى القصر الجمهوري قدمها إلى رئيس الجمهورية هي عبارة عن ايقونة بيزنطية.

– توقعت مصادر متابعة أن يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته بيروت اليوم عن تبني باريس عقد مؤتمر جديد لدعم لبنان يكون باكورة الدعم الدولي لإعادة الاعمار والنهوض.

– على رغم عدم إعلان الثنائي الشيعي المشاركة في الحكومة إلا أن المحيطين بالرئيس نبيه بري بدأوا يعدون العدة لترجيح أسماء واستبعاد أخرى من اللائحة المفترضة للتوزير.

– ردّد أن العقود الاستشارية في قصر بعبدا توقع لقاء بدلات رمزية بليرة لبنانية واحدة ولا تحمّل الخزينة أية أعباء مالية.

المصدر: صحف