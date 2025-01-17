سلام يختتم مشاوراته غير الملزمة ويزور عين التينة والقصر الجمهوري الجمعة

استكمل رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة في يومها الثاني، وسط مقاطعة من “الثنائي الوطني”، حيث اطّلع على آراء النواب بشأن تشكيل الحكومة.

استهلّ سلام استشاراته صباحًا بلقاء النواب جميل السيد، جان طلوزيان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، جهاد الصمد، ميشال ظاهر، غسان سكاف، شربل مسعد، إيهاب مطر، وعبد الكريم كبارة.

وفي فترة ما بعد الظهر، التقى رئيس الحكومة المكلّف النواب بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، وميشال المر. ثم اجتمع بكتلة “لبنان الجديد” التي تضم النواب: نعمة فريم، جميل عبود، نبيل بدر، بلال حشيمي، عماد الحوت، وحيدر ناصر.

واختتم سلام يومه الثاني من الاستشارات وغادر مجلس النواب دون الإدلاء بأي تصريح. وأفادت مصادر قصر بعبدا أن الرئيس المكلّف لن يزور القصر الجمهوري يوم الخميس، وسيكتفي باتصال هاتفي، على أن يزوره يوم الجمعة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

عين التينة تتابع الاستشارات

وتتابع عين التينة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي تُجرى في المجلس النيابي. وقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي هنّأ لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتشير كل المؤشرات إلى أن الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة بين عين التينة والرئيس المكلّف نواف سلام بشأن اللقاء المرتقب بين الرجلين يوم الجمعة، قد تؤدي إلى انجلاء الرؤية حول انخراط “الثنائي الوطني” في الحكومة العتيدة.

ووفقًا للمصادر المتابعة، فإن الرئيس بري سيستمع يوم الجمعة ظهرًا إلى وجهة نظر الرئيس المكلّف حول كيفية مقاربته لتشكيل الحكومة وما هي طروحاته ورؤيته لهذه العملية.

وأشارت المصادر إلى تصريح الرئيس بري بأن “البلد بدّو يمشي”، مما يفسَّر على أنه إشارة إلى ضرورة استدراك الأمور، لأن انطلاقة العهد الجديد يُفترض أن تكون قوية.

وفي الوقت الذي تتابع فيه عين التينة الاستشارات النيابية غير الملزمة، يواصل الرئيس بري نشاطه كالمعتاد، حيث استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي هنّأه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ورداً على سؤال حول تهديد العدو الإسرائيلي بالتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شدّد الصفدي على ضرورة احترام ما تمّ التوافق عليه، وإلا فإننا سنكون أمام صراع لا ينتهي.

المصدر: موقع المنار