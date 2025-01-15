مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 15-1-2025

الرسالةُ وصلت .. غابَ الرئيسُ نبيه بري عن الاستشاراتِ النيابيةِ مع الرئيسِ المكلفِ تشكيلَ الحكومةِ نواف سلام، وتبعَه غيابُ كتلتيِّ الوفاءِ للمقاومةِ والتنميةِ والتحريرِ عن تلكَ الاستشارات، فكانَ غياباً اقوى من كلِّ الحضور. فهل من يقرأُ الرسالةَ جيداً ويعملُ على تصويبِ الامور؟ وخاصةً انَّ الخطاباتِ من كلِّ حدَبٍ وصوبٍ تلوَّنَت بعباراتِ مدِّ الايدي والابتعادِ عن التحدي، والمناداةِ بالوفاقِ وعدمِ العزلِ والاقصاء..

ومع تلك المواقفِ الايجابية، لكنَ السؤالَ من الاساسِ هل باستطاعةِ احدٍ تجاوزُ اكبرِ المكوِّناتِ الحاضرةِ على الساحةِ النيابيةِ والوطنية، بكلِّ ما يملكُه هذا المكوِّنُ – الوطنيُّ جداً جداً – من حقوقٍ دستوريةٍ وميثاقيةٍ وشعبية ؟ وهل من مصلحةِ احدٍ ان يَبنيَ عهداً على اُسسٍ سياسيةٍ مختلةٍ قبلَ الحديثِ عن الاختلالِ الوطنيِّ والميثاقي؟

اجواءُ الرئيسِ المكلفِ تتحدثُ عن تكثيفِ الاتصالاتِ التي بدأت بحثاً عن مخارجَ وتوضيحاً للمواقف، ومحاولةً للتخفيفِ من نتائجِ الكمينِ الذي نُصِبَ على طريقِ استشاراتِ التكليف، عبرَ حُسنِ اَداءِ استشاراتِ التأليف. واُولى الخطواتِ ما سُرِّبَ عن طلبِ الرئيسِ المكلفِ نواف سلام لموعدٍ من الرئيسِ نبيه بري الجمعةَ لبحثِ تطوراتِ الامور ..

في امرِ غزةَ الصابرةِ وارادتِها الحازمةِ تطوراتٌ ايجابيةٌ عن اتفاقٍ لوقفِ اطلاقِ النار، اُنجزت كاملُ صفحاتِه والانتظارُ للاعلانِ عنه قريباً جداً كما ذَكرت وكالاتُ الانباءِ العالمية..

وما تُنبِئُ به بنودُ الاتفاقِ يفي الفلسطينيين حقَّ صبرِهم وجهادِهم وتضحياتِهم على مدى أكثرَ من عامٍ وثلاثةِ اشهرٍ من عطاءِ الدمِ وثِقلِ الجراح. بنودٌ اولُها تبادلٌ للاسرى وثانيها انسحابٌ صهيونيٌ من غزةَ وغيرُهما من بنودٍ ستَتكفلُ معَ الايامِ والصوتِ الصهيونيِّ الداخليِّ لتحديدِ من انتصرَ في حربِ الاراداتِ رغمَ عظيمِ التضحيات..

المصدر: قناة المنار